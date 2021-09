Wiederwahl im ersten Anlauf

Daran wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern: Bereits im ersten Wahlgang schaffte der Amtsinhaber mit 53,2 Prozent die Hürde. Bei der Gemeinderatswahl musste die ÖVP leichte Verluste hinnehmen: "Ich kann mit allen Parteien. Man muss nur so lange miteinander reden und bei Bedarf nachbessern, bis was rauskommt", verrät Stockinger seine Devise.