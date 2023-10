Wiederbestellung von Amtsleiterin: Nächster SP-Aufstand in Marchtrenk?

Immer wieder aktuell: das alte Bonmot "Feind, Todfeind, Parteifreund". Derzeit auch in Marchtrenk, wo in der mächtigen Stadt-SP die nächsten Verwerfungen aufgetaucht sind. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stand die Wiederbestellung der Amtsleiterin Martina Haunschmied auf der Agenda. Sie wäre die Wunschbesetzung von Bürgermeister Paul Mahr gewesen, konnte sich aber nicht durchsetzen. 18 Mandatare stimmten in der geheimen Wahl zu, 17 dagegen, zwei enthielten sich.