Wieder schwerer Unfall bei A25-Auffahrt: Pkw und Reisebus kollidierten

Bei der Auffahrt zur A25 sind gegen sieben Uhr früh ein Pkw und ein Reisebus zusammengestoßen. Der 34-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Eferding dürfte beim Linksabbiegen auf der B137 von Eferding kommend in Richtung Autobahn die Entfernung falsch eingeschätzt haben. Ein entgegenkommender Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Pkw wurde von dem Omnibus, der auf der Innviertler Straße Richtung stadtauswärts unterwegs war, im Heck-Bereich erfasst.

Abfahrt für eine Stunde gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen Grünstreifen und weiter gegen einen Lastwagen, der an der Abfahrt angehalten hatte, geschleudert. Der 34-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er in das Klinikum Wels gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zufolge wurden bei dem Unfall keine weiteren Personen verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Pkw sowie der Omnibus mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Abfahrt von der A 25 war für etwa eine Stunde gesperrt, im Frühverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.

Kreuzung soll entschärft werden

Im Bereich der Autobahnauffahrt Wels-Nord kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Zuletzt wurde eine junge Frau Ende Juli bei einem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt – die OÖN berichteten. Von 2016 bis 2021 gab es 30 Unfälle mit Verletzten bei Abfahrten der A25 und der B137. Nun wird darüber diskutiert, wie die Unfallhäufungsstelle entschärft werden kann. So soll in einem ersten Schritt das Tempo-Limit reduziert werden, lautete ein Vorschlag: