Wieder Fliegerbombe in Wels gefunden – wieder Zugverkehr unterbrochen

Bereits Ende Jänner wurden in Wels innerhalb von einer Woche in der Nähe der Bahnstrecke zweimal jeweils eine Fliegerbombe gefunden. Der Bahnverkehr musste bei beiden Malen kurzzeitig eingestellt werden, bis die Gefahr gebannt war. So nun auch wieder am Donnerstag: Im Gleisbereich der Westbahn in der Nähe des Welas Park stießen am Nachmittag Arbeiter beim Baggern auf eine etwa 50 Kilogramm schwere Bombe. Es wurde sofort ein 100 Meter großer Sperrkreis aufgezogen und der Zugverkehr eingestellt. Auch der Flugverkehr wurde vorübergehend umgeleitet und ein Parkplatz gesperrt, bis die Fliegerbombe entschärft war.

