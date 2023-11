Diskussion in Peuerbach: Aus dem Leben eines Kriegsverbrechers

Wie verläuft das Leben eines Menschen, der letztlich als Massenmörder und Kriegsverbrecher in die Geschichte eingehen wird? Diese beklemmende Frage steht am Mittwoch, 15. November, im Zentrum, wenn der Kulturverein Melodium um 19.30 Uhr zu Vortrag und Podiumsdiskussion in den Peuerbacher Schlosssaal lädt.

Auslöser der näheren Betrachtung von Leben und Wirken des früheren Peuerbacher Rechtsanwalts Ferdinand von Sammern-Frankenegg waren Recherchen des damaligen Jus-Studenten Benedikt Ertl. Ihm war vor einigen Jahren aufgefallen, dass der Name Sammern-Frankenegg unter dem Motto "den Gefallenen zur Ehr" am Kriegerdenkmal am Peuerbacher Friedhof zu lesen war. Sammern-Frankenegg war überzeugter Nationalsozialist und SS-Polizeiführer in Warschau, wo er maßgeblich an der Deportation und Ermordung von 300.000 jüdischen Menschen mitwirkte. Er fiel 1944 im Kampf gegen Tito-Partisanen auf dem Balkan. Ideologische Heimat Sammern-Frankeneggs war in dessen Studentenzeit die deutschnationale Sängerschaft Skalden zu Innsbruck, in Peuerbach war er unter anderem auch Obmann des Allgemeinen Turnvereins ÖTB. Als illegaler Nationalsozialist war er während des Ständestaates kurzfristig inhaftiert gewesen.

Durch Benedikt Ertls Nachforschungen kam schließlich Bewegung in die Sache: Eine Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen, es wurden viele, auch kontroversielle Gespräche mit Politik, Pfarre und Vereinsvertretern geführt. Hier kam auch die Peuerbacher Autorin und Historikerin Elisabeth Schmidauer mit ins Boot. Sie näherte sich durch ihre Recherchen in beeindruckender Weise an die historische Person Sammern-Frankenegg an und wird ihre Erkenntnisse der interessierten Gemeindebevölkerung nun näherbringen.

Information und Aufklärung über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Zeit des NS-Regimes verbleibt demnach nicht als Angelegenheit politischer Repräsentanten an bekannten Gedenkorten zu wiederkehrenden Gedenktagen. Nein, diese geschieht auch im "Kleinen", in der Gemeinde am Kriegerdenkmal, sozusagen im persönlichen Umfeld ehemaliger Täter. Dieser Prozess der faktenbasierten Aufarbeitung der Zeitgeschichte wird die Nachkommen der Eltern- und Großelterngenerationen zeitlebens begleiten. Ein bewusster, proaktiver Umgang als Bekenntnis zur kollektiven Verantwortung der Geschichte und den Opfern der NS-Diktatur gegenüber. So sind auch die Bemühungen zur Neugestaltung des Kriegerdenkmals positiv zu sehen. Alte Verbrechen werden abgebildet, der Opfer wie Mitbürger Sammern-Frankeneggs wird würdig gedacht.

Am 15. November am Podium: Elisabeth Schmidauer, Pfarrer Hans Padinger, Historiker Clemens Gruber und Jurist Benedikt Ertl. Die Moderation übernimmt Peter Adelsgruber, Lydia Mayr spielt am Klavier. Der Eintritt ist frei.

