Wie Vereine zu Zeiten von Corona ihre Feste feiern

Noch ist die Pandemie nicht vorüber, aber immer mehr Vereine trauen sich nun wieder, größere Veranstaltungen und Feste zu organisieren. So auch die Feuerwehr Traunleiten in Steinhaus. "Wir haben innerhalb von zwei Wochen alles aufgestellt, vom ersten Behördengang bis hin zur Werbung", sagt Kommandant Georg Lachmair. Am Samstag lädt die Feuerwehr zum Dämmerschoppen.