Wie man durch Fasten die Vielfalt der Natur bewahrt

Die Ideen ergeben sich aus den verschiedensten Perspektiven, die aber eines gemeinsam haben: den Erhalt der Biodiversität auf unserem Planeten. Beispiele sind achtsamer Konsum, Nahrung schaffen, emissionsarm leben oder auch wie man Nisthilfen baut. In Sattledt findet man die einzelnen Hinweise an Plakatständern und am "Ideenbaum" in der Pfarrkirche. "Egal welches Alter, egal ob Hobbygärtner, Balkongenießer oder normaler Lebensmittelkonsument. Jeder von uns hat die Chance, zum Erhalt der biologischen Vielfalt beizutragen. Nutzen wir diese Möglichkeit", appelliert die kirchliche Initiative in ihrer Presseaussendung.

Wer sich dafür interessiert, den informiert die B-fair-Gruppe via WhatsApp oder Mail.

Infos unter 0650/4674552