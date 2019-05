Wie eine Reise nach Marokko eine "Kettenreaktion" auslöste

WELS. Goldschmied Hermann Krinzinger hat von seinen Reisen Schmuck aus aller Welt mitgebracht und zeigt ihn bei einer Ausstellung.

Hermann Krinzinger lädt heute zur Vernissage in die Pfarrgasse 21. Bild: krai

50 Kisten voll mit Schmuck vorwiegend aus Afrika und Asien hat Goldschmiedemeister und Globetrotter Hermann Krinzinger in den vergangenen 15 Jahren bei seinen Reisen zusammengetragen. Einen Teil davon präsentiert der Welser von 2. bis 10. Mai bei der Ausstellung "Kettenreaktion #1" in einem frei gewordenen Geschäftslokal in der Pfarrgasse 21.

Seine Sammelleidenschaft für Schmuck aus anderen Kulturen wurde in Marrakesch in Marokko geweckt. "Ich war von den vielen Märkten, Basaren und der alten Handwerkskunst fasziniert", erzählt Krinzinger. Heim kehrte er unter anderem mit Schmuck vom stolzen Wüstennomadenvolk, den Tuareg. Es zog ihn in den Senegal und nach Ghana, nach Nepal und Tibet. Bei seinen Touren knüpfte er viele persönliche Kontakte mit Händlern und Schmuckerzeugern, die ihm bei der Suche nach besonderen Stücken behilflich sind. In seinem Besitz befinden sich auch viele Handelsperlen, die zwischen 1820 und 1950 vorwiegend in Venedig und Böhmen produziert und auch in Afrika gehandelt wurden. Von dort kommen sie nun wieder zurück und werden von Krinzinger zu Ketten und Armbändern verarbeitet. Eine Besonderheit sind zudem böhmische Glas-Hochzeitsperlen aus dem 19. Jahrhundert.

"Bei meinen Reisen geht es mir nicht in erster Linie um das Berufliche, sondern vor allem um die Begegnungen mit den Menschen", sagt der gebürtige Pichler, der das Ursprüngliche sucht und immer in kleinen einfachen Herbergen wohnt. "Dabei erfährt man viel über das Leben der Menschen und ihre Kultur. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist mir wichtig", sagt Krinzinger, der als nächstes Ziele Äthiopien und den Iran bereisen möchte.

"Kettenreaktion #1", Vernissage: Donnerstag, 2. Mai, ab 18 Uhr, Pfarrgasse 21; Öffnungszeiten: Freitag, 3. Mai: 10 bis 22 Uhr, 6. bis 10. Mai von 10 bis 17 Uhr.

