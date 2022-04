Wie ein Plakat auf wundersame Weise den Wahlkampf überdauerte

Als Andreas Rabl vor seiner Wiederwahl zum Welser Bürgermeister an der Stadtausfahrt in der Linzer Straße ein überdimensionales Konterfei platzieren ließ, zeigten sich selbst FPÖ-ferne Welser beeindruckt. Dieses eine Wahlplakat stellte im Herbst des Vorjahres alle anderen Werbemaßnahmen, speziell jene der politischen Mitbewerber, in den Schatten.