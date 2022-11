Wie ein Adventkalender bedürftigen Familien hilft

Viele Kinder und auch Erwachsene denken bei Adventkalendern wohl sofort an Schokolade. Dass mit Adventkalendern auch Gutes für andere getan werden kann, zeigen die Lions Clubs aus Wels und Umgebung. Die Service-Clubs, die sich für wohltätige Zwecke einsetzen, bieten zum dritten Mal gemeinsam mit Sponsoren aus der Region ihren Adventkalender "Helfen und Gewinnen" an. Der Erlös der sechs Euro teuren Kalender wird an hilfsbedürftige Familien in Österreich gespendet. Jeder Adventkalender enthält einen Gewinncode, mit dem die Besitzer nach einer Registrierung von 1. bis 24. Dezember täglich an einer Verlosung teilnehmen können. Die Preise, wie ein E-Bike oder eine Wochenendreise, warten dann in Wels auf Abholung.

Mehr dazu unter lions-wels-adventkalender.info