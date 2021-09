Wie die Römer einst in Ovilava gelebt haben

Brot und Spiele noch kurz vor der Wahl: Am Samstag findet in Wels von 10 bis 19 Uhr ein großes Römerfest in und rund um das Stadtmuseum Minoriten statt. Die Legio XV Apollinaris zeigt ab 10 Uhr das Exerzieren und Kampfvorführungen am Zwinger und um 18.30 Uhr den Abendappell. Dazwischen können die Besucher mit den "Legionären" ins Gespräch kommen und Rüstungen anprobieren. Auf dem Programm stehen auch Führungen in den Stadtmuseen, wo man mehr über Wels (Ovilava) zur Römerzeit erfährt.

Am Römermarkt am Minoritenplatz werden römische Produkte und Spezialitäten feilgeboten. Die Besucher können selbst Münzen prägen und Schmuck herstellen. In der Schreibstube in den Minoriten können Kinder mit Federkiel und Tinte schreiben und Lesezeichen aus Papyrus gestalten.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3-G-Regel statt, die Besucher werden registriert.