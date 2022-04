Wie der Batteriespezialist Banner in Thalheim ein zweites Standbein aufbaut

THALHEIM. Österreichs einziger Batteriehersteller, Banner aus Leonding, erweitert seine Angebotspalette. Dafür hat das Familienunternehmen zehn Millionen Euro in die Hand und ein neues Produktionswerk in Thalheim bei Wels in Betrieb genommen.

Über den Produktionsstandort im Gewerbegebiet Am Thalbach – in unmittelbarer Nähe zum Spritzgusswerkzeughersteller Rico Elastomere und dem Handschuhspezialisten Eska – verfügt Banner bereits seit dem Juni des Vorjahres. Die offizielle Eröffnung erfolgte gestern, Freitag, im Beisein von Mitarbeitern, Kunden und dem Thalheimer Bürgermeister Andreas Stockinger.

Das Unternehmen hat in Thalheim in ein bereits bestehendes Betriebsgelände investiert. 25 Mitarbeiter sind beschäftigt, in zehn Jahren sollen es doppelt so viele sein. Das kündigte der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Bawart an.

Hebebühnen und Golfwagen

Konzentrieren will sich das Unternehmen am neuen Standort auf die Produktion von Industriebatterien und Energiespeichern. Zu den Anwendungsgebieten gehören etwa Elektrostapler, Hebebühnen und Golfwagen, aber auch Sicherheits- und Notstrombatterien für Krankenhäuser oder Kraftwerke. Dies sei eine Möglichkeit, auf kürzere Stromausfälle zu reagieren. Im Fall eines Blackouts seien die Speicherlösungen eine Brücke, bevor Notstromaggregate laufen.

Die Hauptmärkte in diesem Geschäftsfeld seien Österreich und die Schweiz, sagte Standortleiter Josef Berger. Potenzial biete sich in Deutschland und Frankreich. "Wir wollen noch stärker das Ohr am Kunden haben", sagte Berger. Über diese Schiene will Banner heuer 28 Millionen Euro erlösen.

Industriebatterien sind das eine Standbein von Banner, das andere – wesentlich größere – sind Starterbatterien bzw. Autobatterien. Im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr setzte das Unternehmen 4,2 Millionen Batterien ab. Der Gesamtumsatz lag bei 286 Millionen Euro. 2020 waren es 272 gewesen, 2019 noch 307. Bawart rechnet für heuer mit leichtem Wachstum, wenngleich man mit gestiegenen Strom- und Gaspreisen kämpfe und die Lieferketten kaum funktionierten.

Ein Drittel des Geschäfts macht Banner mit Erstausstattung von Fahrzeugen, der Löwenanteil sind Ersatzprodukte im Handel und in Kfz-Werkstätten. Banner beschäftigt 820 Mitarbeiter, davon 500 in der Leondinger Zentrale. (rom)