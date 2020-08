Mit vielen Fragezeichen, aber auch einem gewissen (Zweck-)Optimismus starten die Kulturnahversorger der Region in den Herbst. An die 30 Veranstaltungen im Welser Schl8hof wurden bisher abgesagt, ein Teil davon wird im Herbst nachgeholt. "Solange es das Wetter zulässt, machen wir die Konzerte draußen und planen derzeit auch das Voodoo-Jürgens-Konzert am 2. Oktober als Open Air", sagt Geschäftsführer Wolfgang Wasserbauer. Für Indoor-Veranstaltungen werden nur mehr 200 statt 350 bis