Wie das max.center spart

Auch das Einkaufszentrum max.center ist angesichts steigender Preise im Energiesparmodus. "Wir haben bei der Außen- und Werbebeleuchtung die Betriebszeiten reduziert", sagt Center-Managerin Doris Panagl auf Anfrage der OÖN. Die Beleuchtung wird erst eine Stunde vor Öffnung der Shops aktiviert und eine Stunde nach Ladenschluss ausgeschaltet. Diese Maßnahme wird von allen Shoppingcenter-Standorten der Spar-Tochter SES umgesetzt.

Öffnungszeiten bleiben gleich

Außerdem werde sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt, sowohl in der Mall als auch in der Tiefgarage. "Wir setzen bereits seit Jahren energieeffiziente Maßnahmen um, so nutzen wir etwa im Sommer eine Grundwasserkühlung. Und wir sind natürlich dabei, weitere Einsparungsmöglichkeiten zu suchen", sagt Panagl. So soll die Lüftung noch besser nach der Besucherfrequenz gesteuert werden. Derzeit sei eine Photovoltaik-Anlage in Prüfung, geheizt werde mit Gas.

Die Öffnungszeiten zu reduzieren, wird nicht angedacht. Für Shoppartner die Energiekosten zu übernehmen, wie das Ernst Kirchmayr, Eigentümer der PlusCity, bei einigen Händlern bereits tut, ist in Wels kein Thema. Bisher sei noch kein Mieter an die Center-Leitung herangetreten mit der Bitte, die Stromkosten zu übernehmen. "Natürlich sind die Energiepreise eine Belastung und sie müssen durch eine Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis gedrückt werden", sagt Panagl.

Die OÖN-Anfrage beim Shopping Center Wels, welche Maßnahmen man dort umsetzen wird, um die Energiekosten zu senken, blieb unbeantwortet. Dort ist der Posten der Center-Leitung vakant. Centerleiterin Claudia Lehner-Linhard, die diese Funktion im Herbst 2018 übernommen hatte, hat das Unternehmen verlassen.