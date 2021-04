Debatten um braune Flecken ist man in Wels leidlich gewöhnt. Der aktuelle Streit um die Venus-Statue weckt jedenfalls Erinnerungen an längst entfernte Restspuren der NS-Zeit und den nachhaltigen Imageschaden für die Stadt. Bis zum Ende der 1990er-Jahre wurde in der Welser Sigmarkapelle verbrecherischen SS-Einheiten gedacht. Damals war auch die Turnhalle an der Traun noch nach dem NSDAP-Funktionär Moritz Etzold benannt. Jetzt ist es eine originalgetreue Nachbildung der Venus von Wels, die den