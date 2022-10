Wie aus einem deutschen Linienbus ein Partybus wurde

Es gibt viele Schnapsideen, die junge Männer bei einem feuchtfröhlichen Beisammensein in den Sinn kommen könnten. Einen Linienbus zu kaufen, ist sicherlich nicht die häufigste. Doch genau das setzten sich zehn Burschen aus Wels-Land im November 2021 nach einigen Bieren in den Kopf. Nach einer kurzen Recherche im Internet fanden die Freunde in Frankfurt auch ein passendes Gefährt: ein fahrtüchtiger Linienbus der Marke Mercedes um 3500 Euro. Der Plan war klar: Aus dem alten Bus soll ein Partybus werden.

Mehr als ein halbes Jahr und unzählige Arbeitsstunden später war es geschafft: Aus dem Fahrzeug entstand eine mobile Bar der Extraklasse. "Im hinteren Bereich haben wir eine Sitzecke, in der Mitte unter anderem eine Zapfanlage mit Gläserspüler und Waschbecken", erzählt Tobias Schwarzenbacher aus Stadl-Paura.

Der Partybus hat eine lange Reise hinter sich: Vor einem Jahr holten die Burschen den Bus aus Frankfurt ab.

War das Fahrzeug anfangs nur als eigene Partylocation und Projekt unter Freunden gedacht, so haben sich die Pläne im Laufe der Zeit geändert. "Wir könnten uns vorstellen, den Bus auch für Geburtstage oder Poltereien zu vermieten", sagt der 21-Jährige. Aus Spaß posteten die Burschen Videos vom Umbau in den sozialen Medien – mit riesigem Erfolg. Auf der Videoplattform TikTok wurden die Clips mehr als acht Millionen Mal aufgerufen. Selbst das deutsche Fernsehen hat über die Freunde, die den Verein "Duzz Bus Ltd." gegründet haben, berichtet.

Finanzamt fordert 19.600 Euro

Im Herbst kam es dann zum Schock: Beim Anmelden des Fahrzeugs forderte das österreichische Finanzamt 19.600 Euro NoVA (Normverbrauchsabgabe). Eigentlich sind Linienbusse in Österreich von dieser Steuer, die sich nach dem CO2-Ausstoß berechnet, befreit. Allerdings sieht das Finanzamt den Partybus als Pkw.

Sitzecke, Bar und Kühlschrank: Der "Duzz Bus" lässt keine Wünsche offen.

"Es macht uns traurig zu sehen, dass so ein Gesetz unsere ganze Arbeit zunichtemacht. Wir wollen ja nicht viel fahren, maximal 1000 Kilometer im Jahr. Momentan steht der Bus da und rostet vor sich hin", sagt Lukas Fetz, einer der Gründer vom "Duzz Bus".

Um sich ihren Traum doch noch verwirklichen zu können, haben die findigen Burschen im Internet eine Spendenkampagne gestartet, um die 19.600 Euro zu sammeln.

"Wir hoffen, dass das uns hilft, es zu schaffen", sagt Lukas. Und dann steht der Party wirklich nichts mehr im Weg.