Widerstand gegen Lkw-Rastplatz an der Autobahn

Die Bürger befürchten mehr Abgasgestank und zusätzlichen Lärm. Auch Landesrätin Birgt Gerstorfer und SP-Bezirksparteivorsitzender Thomas Antlinger machten sich vor Ort ein Bild. Antlinger betont, es stehe außer Frage, dass die Lkw-Lenker genügend Parkplätze brauchen, um die Ruhezeiten einzuhalten, und dass schon jetzt oft am Pannenstreifen geparkt werde. "Nicht nachvollziehbar ist jedoch der geplante Standort in Weibern, der sich in unmittelbarer Nähe zum Ortskern befindet. Es braucht hier eine bessere Lösung, um die Lebensqualität in Weibern nicht noch mehr zu beeinträchtigen."