Widerstand gegen Deponie am "falschen Fleck" zwischen Grünland und Feldern

"Musik für einen guten Zweck, gegen die Deponie am falschen Fleck" – unter diesem Motto lädt die Bürgerinitiative "Lebenswerte Zukunft Weibern-Aistersheim" am 22. November zu einer Info- und Musikveranstaltung ins Wiwari in Weibern (Beginn 20 Uhr). "Damit die Bevölkerung erfährt, was wirklich kommt und uns erwartet", sagt Hermann Anzengruber, Obmann der Bürgerinitiative.