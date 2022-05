Widerstand gegen Ausbau der Firma Humer in Gunskirchen

"Eine moderne Arbeitswelt für alle direkt in der Nähe der neuen Autobahnanschlussstelle Wimpassing!" Dieses in einem Folder angekündigte Versprechen der Anhänger- und Immobilienfirma Humer hatte in der letzten Gunskirchner Gemeinderatssitzung eine intensive Diskussion und in den Ortsteilen Grünbach und Moostal den Widerstand einiger Anrainer zur Folge.