"West-Ost-Most": Marchtrenk begibt sich im Fasching auf irrwitzige Fahrt

"West-Ost-Most" lautet das Motto der Marchtrenker Faschingssitzung, bei der Besucher des Trenk.S noch bis einschließlich nächstes Wochenende auf eine süffisante und besonders lange Reise geschickt werden. Die abwechslungsreiche und für die Lachmuskeln äußerst strapaziöse Tour kommt nämlich erst nach Mitternacht an ihr Ende.

Gleich zu Beginn heizt das "Olles Leiwand"-Musikerduo Willi Krkosch und Martin Mayr die Stimmung an: "Leut, heit wird’s a Wahnsinn." Da trifft es sich gut, dass kurz darauf drei alte Leut’, gespielt von Helmut Schatzl, Silvia Hager und Wolfgang Göschl, am Mitfahrbankerl geduldig, aber vergeblich auf eine gute Seele warten. Deftige Schenkelklopfer wie "Meine Frau ist ein Engel." "Du hast Glück, meine lebt noch." dürfen bei keiner Faschingssitzung fehlen. Gelacht wird auch, wenn die etwas feinere Klinge die Dialoge bestimmt. "Für einen Mann bin ich überqualifiziert", sagt Frau Krampf zu Frau Krümmelbein (Andrea Märzinger und Hermine Touschek) . Die Ladies kennt man bereits aus früheren Sitzungen.

Der Brüller des Abends

Ein Comeback feiert auch das von Franz Heilinger angeführte "A wenig goschert"-Quartett, das auf gewohnt pointierte Weise das aktuelle Geschehen und die Kommunalpolitik in Gstanzl-Form Revue passieren lässt. "Die Buchkirchner san z’ Silvester besonders forsch. Sie starten Raketen aus dem eigenen Oarsch" erweist sich als Brüller des Abends.

Mit Sickerwitzen versorgt Ferdinand Dämon vulgo Sepp Forcher das Publikum. Auf seiner Wanderschaft durch Marchtrenk bemerkt er, dass der Riesengriller beim Kreisverkehr, der einmal schwarz war, plötzlich rot ist. Ebenso wenig verborgen bleibt dem Sepp der viel zu klein geratene Parkplatz vor einer Firma in Kappern: "Zwölf Parkplätze für 160 Autos. Des ist wie beim Jesus und der wundersamen Fisch- und Brotvermehrung."

War noch vor zwei Jahren US-Präsident Donald Trump zu Gast, schaute diesmal Brexit-Premier Boris Johnson alias Pepi Essl vorbei, der Sebastian Kurz (Werner Reiter mit aufgeklebten Riesenohren) mit folgendem Satz überrascht: "Im Grunde habe ich keine Lösung, aber ich bewundere das Problem." Didi Berger in der Rolle von Raumpflegerin Dragica sowie Klaus Mospanciuc und Mario Lehner in "ein Taxi ins Warme" sind die Glanzpunkte nach der Pause. Die "Rauchfangtauben" mit Andrea Dämon, Klaudia Funk, Daniela Oresczuk, Ulli Schatzl und Geri Palzer hätten wohl auch im Wiener Simpl Lacher auf ihrer Seite. Mehr als nur Lückenfüller sind die bestens einstudierten Tanzeinlagen.

Am Ende des Programms treffen sich alle Akteure auf der Bühne und ziehen schließlich in einer langen Faschingspolonaise durch den Saal. Faschingspräsident Willi Lehner und das Prinzenpaar Gerhard und Wilma Wiesmeier führen den fidelen Tross munter an. Trotz fortgeschrittener Stunde laufen die Faschingsnarren bei so viel Spaß-Adrenalin neuerlich zur Hochform auf.