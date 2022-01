Bereits in fünfter Generation führt Anita Mitter den Lebensmittelmarkt im Ortskern von Haag am Hausruck, der seit 1908 im Familienbesitz ist. In den Regalen des ADEG-Geschäfts stehen viele Produkte von Produzenten aus der Region. Das schätzen nicht nur die Kunden, sondern ihr Bemühen um Regionalität wurde vor Kurzem vom Genussland Oberösterreich mit der Auszeichnung zum Handelspartner in Gold 2021 gewürdigt.