Wer wird Bürgermeisterkandidat?

Das Coronavirus hat die Welser Volkspartei in Zugzwang gebracht. In aller Ruhe wollten die Schwarzen bis zur Sommerpause ihre Suche nach einem Bürgermeisterkandidaten über die Bühne bringen. Doch inzwischen ist Eile geboten. Vorigen Freitag trafen die Funktionäre erstmals wieder auch physisch zusammen, um über die anstehende Kandidatenauslese zu diskutieren.

Fragen dazu werden mit den üblichen Politfloskeln beantwortet. Man sei in der glücklichen Lage, über eine große Auswahl an attraktiven Bewerbern zu verfügen, heißt es von mehreren Seiten. Ganz so großartig ist diese dann doch nicht. Ein guter Gradmesser für die behauptete Personenvielfalt ist das Auftreten der Frauenorganisation. In der Person von Birgit Ebetshuber sind die ÖVP-Damen neu aufgestellt. Im Auswahlverfahren spielt Ebetshuber aber keine Rolle.

Alle in Deckung

Auch bei den Männern traut sich niemand so recht aus der Deckung. Als logisch gilt das Antreten von Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, der schon 2015 sein Glück versuchte. Allerdings mit wenig Erfolg, die Wähler straften ihn kräftig ab. Seither hat er dazugewonnen – zumindest an Erfahrung: "2015 sind wir unter unserem Wert geschlagen worden", sieht sich Lehner als Opfer der Umstände. In der Zeit vor Kanzler Kurz habe sich der Bundestrend gegen ÖVP-Kandidaten gerichtet. Sollte er in eine Kampfabstimmung müssen, wird es der Obmann der Gesundheitskasse kein weiteres Mal versuchen. Die Kassenfunktion hat ihn bundesweit bekannt gemacht und ihm gute Kontakte nach Wien beschert.

Ihm gehe es um die beste Lösung für die Partei, betont Lehner. Dass diese nicht zwangsläufig Peter Lehner heißen muss, darüber ist man sich beim ÖAAB weitgehend einig. Der Wirtschaftsbundobmann ist für die Arbeitnehmervertreter kein idealer Kandidat. Sein robustes Auftreten gegen Ex-Kulturstadtrat Walter Zaunmüller, dem er in einem persönlichen Brief 2019 den Rücktritt nahelegte, wirkt noch immer nach.

Der ÖAAB will Gemeinderat Andreas Weidinger ins Rennen schicken. Der Leiter der Verkehrsabteilung beim Stadtpolizeikommando gilt als umgänglich und fachlich versiert. Parteifreunde sehen in ihm den idealen Verkehrsstadtrat und wünschen sich, dass er in diesem schwierigen und von Einzelinteressen geprägten Referat endlich Ordnung schafft.

Eher unwahrscheinlich ist das Antreten des amtierenden Stadtparteiobmanns: Peter Csar ist ein gewiefter Taktierer, der genau weiß, dass er gegen Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) mehr verlieren als gewinnen kann. Zudem liegt der Fokus des FCG-Landesobmanns weiter in der Personalvertretung und in der Landespolitik.

Parteiintern wird auch häufig der Name Martin Oberndorfer genannt. Der junge Rechtsanwalt fällt in die Kategorie "künftige Personalreserve". Auch Harald Plöckinger, Ex-KTM-Vorstand und nunmehr bei der Firma Rübig, wird von manchen als Kandidat in Erwägung gezogen. Aus Erfahrung ist die Welser ÖVP mittlerweile klug geworden. Daher ist eine Kampfabstimmung, wie sie von einigen befürchtet wird, keine Option. Den Bürgermeisterkandidaten wählt Anfang Juli der mehr als 30 Köpfe zählende Parteivorstand.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at