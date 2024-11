Wer will schon am 24. Dezember allein sein – Weihnachten in Schloss Puchberg

Wer sich zu Weihnachten einsam fühlt, sollte über diese Möglichkeit ernsthaft nachdenken. Seit Jahrzehnten öffnet Schloss Puchberg von 23. bis 26. Dezember seine Tore. "Wir wollen den Christbaum schmücken und die Geburt Jesu feiern, miteinander singen, essen und beten – froh und dankbar sein, dass es Weihnachten gibt", heißt es in einer Aussendung des Welser Bildungshauses.

Seit Jahrzehnten gibt es die Einladung, in Puchberg die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Dieses Angebot nehmen Einzelne und auch Paare wahr, die in größerer Gemeinschaft ein besinnliches und traditionelles Weihnachtsfest feiern wollen. Für das Programm sind Rektor Adi Trawöger und Rosina Leidenfrost zuständig. Gemeinsam soll gesungen und musiziert werden. Es werden Geschichten und Gedichte gelesen, die Teilnehmer unternehmen Spaziergänge rund um Puchberg oder feiern zusammen den Gottesdienst.

"Weihnachten in Puchberg" beginnt am 23. Dezember um 18.30 Uhr und endet am 26. Dezember um 10.30 Uhr mit einer öffentlich zugänglichen Weihnachtsmatinee. Cristina Maria Ablinger, Schauspielerin am Linzer Landestheater, liest Weihnachtstexte. Musikalisch begleitet wird sie von Karin Leitner an der Flöte und Judith Schiller an der Harfe. www.schlosspuchberg.at

