Wer sind heuer in Wels die schnellsten Skifahrer?

Nun ist es fix, dank der niedrigen Temperaturen können die Rennen auf der Höss in Hinterstoder ausgetragen werden. Am kommenden Wochenende beginnt der max.center Welscup mit der Welser Stadtmeisterschaft am Lärchenlift. Rechtzeitig zum Start der Rennen wurde es durch die Schneefälle möglich, den Lift und die Rennstrecke in Betrieb zu nehmen. Der Pistencheck fiel zur Freude der Veranstalter positiv aus.