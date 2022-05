Wenn sich die Messe- in Maschinenhallen verwandeln

In der Halle 20 der Messe Wels werden momentan die großen Geräte aufgefahren. Mehrere Maschinen, die zum Teil mehr als zehn Tonnen wiegen, werden dort gerade für die "Intertool 2022" aufgestellt, die vom 10. bis zum 13. Mai geöffnet sein wird.

Es ist heuer das erste Mal, dass die Messe, die sich mit Fertigungstechnik beschäftigt, in Wels stattfindet, zuvor wurde sie in Wien veranstaltet. Sie ist aufgrund einer Kooperation der Messe Wels mit "RX Austria and Germany", Messeveranstalter und Betreiber der Messe Wien, umgezogen.

"Es freut uns sehr, dass wir die größte Industriemesse in Österreichs größtes Industriebundesland holen konnten", sagt Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels.

Barbara Leithner, Geschäftsführerin von RX, begründet den Umzug nach Wels so: "Wir haben uns für Wels entschieden, weil der oberösterreichische Zentralraum wirklich die industriell stärkste Region in Oberösterreich und für viele Aussteller und Partner sehr gut erreichbar ist."

Maschinen gehen in Betrieb

Die Intertool selbst ist eine "Business to Business"-(b2b)-Messe – sie steht also nur Vertretern von Unternehmen aus der Fertigungsbranche offen.

"Die Aufbauarbeiten sind ziemlich aufwendig", sagt Schneider. Die Messe Wels ist als Vermieterin der Fläche unter anderem für die Stromversorgung in der Halle zuständig. "Allein in der Halle 20 haben wir bei eingeschalteten Maschinen einen Stromverbrauch von 2,5 Megawatt pro Stunde." Zum Vergleich: Ein Haushalt verbraucht ungefähr 4,5 Megawattstunden – in einem ganzen Jahr.

Das Zurschaustellen der arbeitenden Maschinen solle nicht nur zum Messeerlebnis beitragen. "Wir wollen wirklich den gesamten Fertigungsprozess von der Planung über die Fertigung bis zur Qualitätssicherung erlebbar und greifbar machen. Das ist uns vor allem für die Jugendarbeit wichtig", sagt RX-Geschäftsführerin Barbara Leithner. Deshalb gebe es einen eigenen Lehrlingstag. "Da kommen manche Unternehmen mit dem Lehrlingspool, um den gesamten Prozess anzuschauen und zu erleben."

Ob es ähnliche Kooperationen auch bei anderen Messeformaten geben wird, ist laut Messe-Wels-Geschäftsführer Schneider noch nicht klar. Die Intertool soll auf jeden Fall in Wels bleiben, der Termin für 2024 ist bereits fixiert.