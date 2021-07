Von einem Termin zum nächsten hasten, stets in Eile sein. Politiker sind Stress und Termindruck gewöhnt. Manchmal straucheln sie dabei, so wie Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) vorigen Freitag mit dem Rad: "Ich habe mich zu stark in die Kurve gelegt. Es war Schotter auf der Fahrbahn und schon bin ich gelegen", erinnert sich das Welser Stadtoberhaupt.