Krimiautor Maximilian Eigletsberger aus Wels lässt seine Protagonisten Max Werger und Freund Stonie wieder ermitteln. Nach seinem Debütroman "Drogen, Sex und Bio-Keks", der im Vorjahr erschienen ist, spielt der zweite Fall "In Vino nix Veritas" auf einem Winzerhof am Wagram, wo die beiden eigentlich nur ein paar ruhige Urlaubstage verbringen wollen. Durch die Bekanntschaft mit einem Galeriebesitzer stolpern die beiden, die keine Kriminalexperten sind, in ihren nächsten Fall, dieses Mal geht es um Kunstraub.

Rund acht Monate hat Eigletsberger, der als Marketing- und Unternehmensentwickler arbeitet, an seinem zweiten Krimi geschrieben, der wieder im Verlag federfrei von Wolfgang Mayr erscheint. "Und ich arbeite derzeit bereits an einer Fortsetzung, das dritte Buch spielt in der Schlager- und Alpenrockszene", verrät der 63-Jährige.

Beflügelt dazu haben ihn auch die vielen Reaktionen und Mails zu seinem Erstling. "Wildfremde Menschen haben mir geschrieben, wie lustig und spannend sie den Krimi gefunden haben, manche schickten Ideen für das nächste Buch und eine Berlinerin kontaktierte mich und bat mich um eine persönliche Widmung der Bücher, die sie an Freundinnen verschenkte", erzählt der Welser Autor. Das Manuskript zum aktuellen Fall haben noch vor dem Verlag seine Schwiegertochter und Kinder zu lesen bekommen, die mit ihrem Vater stundenlang über Handlungsstränge, künstlerische Freiheit und Verbesserungen diskutieren. "Das ist ehrliche Kritik, die ich schätze, weil man sich manchmal im Text verliert und Passagen zwar für einen selbst, aber nicht für den Leser klar sind", sagt er.

Der leidenschaftliche Musiker und Singer/Songwriter arbeitet derzeit mit seiner Gesangspartnerin auch an einem neuen Musikprogramm, bei dem die Texte der Lieder erstmals nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch zu hören sein werden. (krai)

Maximilian Eigletsberger liest am 30. September um 19.30 Uhr im Welser Kornspeicher aus seinem neuen Buch.