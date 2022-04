Wortwitz, aber nicht unbedingt Freundlichkeit bewies der ehemalige VP-Finanzminister im März 2017 bei einer Nationalratssitzung, als er folgende Worte an scheinbar besonders lebhaft debattierende Neos richtete: "Woran erkennt man, dass Frühling ist? Die Neos wachen auf." Sprüche wie diesen, die in den vergangenen fünf Jahren im Parlament gefallen sind, hat Heinz Habertheuer in seinem neuen Buch "Sprüche und Sager im Parlament" gesammelt. Der Jurist, der in Wien arbeitet und in Haag am Hausruck