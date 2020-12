Wenn "Elsie" und "Ovil" im Museum Kaiser Maximilian begegnen

"Die Idee ist aus Linz importiert", begann Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) das gestrige Pressegespräch mit einem Geständnis. Als Urheber gibt das Welser Stadtoberhaupt seinen Amtskollegen Klaus Luger (SPÖ) an: "Ich bin in seinem Büro gesessen und habe dort Kinderbücher über Linz entdeckt."

Die niederschwellige Herangehensweise an die Geschichte der Stadt erschien Rabl so originell, dass er für Wels ein ähnliches Projekt in Auftrag gab. Rechtzeitig vor Weihnachten erschien "Elsie und Ovil". Das Wortspiel mit Wels und Ovilava stammt von Autorin Gerlinde Bäck-Moder. Sie lässt ihre beiden Protagonisten, die bei einem Schulausflug im Burgmuseum zurückgelassen wurden, auf Kaiser Maximilian I treffen. Sodann geleitet der liebe, gute Kaiser die Kinder durch das mittelalterliche Wels.

Die gelungenen Illustrationen stammen von Christine Zeilberger, die wie Autorin Bäck-Moder in Wels zu Hause ist. Ihr erstes Kinderbuchprojekt bereitete Zeilberger eine große Freude: "Juhu, endlich darf ich so was machen", schildert die Mutter eines kleinen Buben jenen Moment, als sie mit den Zeichnungen betraut wurde. Schon lange hatte sie den Wunsch, ein Kinderbuch zu illustrieren.

"Elsie" und "Ovil" soll übrigens in Serie gehen. Der nächste Band ist für Ende 2021 geplant. Gedruckt wurde "Elsie und Ovil" in einer Auflage von 1000 Stück. Kinder können es auf folgende Weise erwerben: einfach eine Weihnachtszeichnung oder -geschichte zu Papier bringen und unter dem Kennwort "Kinderbuch" einsenden. Möglich ist das bis spätestens Montag, 21. Dezember, entweder digital (nach vorherigem Abfotografieren) oder eingescannt per E-Mail an oea@wels.gv.at oder auf dem Postweg an die Stadt Wels, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Die ersten Buchkritiken fallen positiv aus. Florian Niedersüß, Vorstand der eww und Sponsor des Kinderbuches, hat "Elsie und Ovil" seinen zwei älteren Söhnen lesen lassen. "Beide haben es auf einen Sitz gelesen. Als ich meinen Ältesten fragte, wie ihm das Buch denn gefallen hat, antwortete er kurz und knapp: ,Sehr gut.‘"

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at