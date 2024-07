"Wenn du in Wimsbach die Erde anbohrst, kommst in Hawaii heraus"

Einmal im Leben eine Weltreise unternehmen – wer träumt schon nicht davon. Beate und Alois Schlattner aus Wimsbach ließen ihre Sehnsucht wahr werden. Ihren 40. Hochzeitstag wollte das pensionierte Lehrerehepaar schon in exotischen Gefilden feiern.

"Ich bin anfänglich gar nicht so motiviert gewesen. Mir war noch der Flug von Rio in Erinnerung, als wir 2014 ein Spiel der Fußball-WM besuchten", sagt Alois. Zwischen den Sitzen sei er derart eingezwängt gewesen, dass er sich nach der Heimkehr zwei Wochen lang nicht rühren habe können. "Aus diesem Grund haben wir extrem lange Flüge vermieden." 14 waren gebucht. Über Irlands Hauptstadt Dublin flogen sie in die kanadische Großstadt Toronto, von wo die Schlattners einen Abstecher zu den weltberühmten Niagarafällen unternahmen.

Ein Seidel Bier um 13 Euro

Jede der acht Destination erkundete das Wimsbacher Ehepaar zwischen vier und elf Tage lang. Von Kanada ging es weiter nach San Francisco zur Golden Gate Bridge und Napa Valley, wo das Ehepaar mehrere Weingüter besichtigte. "Man fährt ja nicht als Sparefroh herum. Das Einzige, worauf wir verzichteten, waren Karten für den Footballclub 49ers – 1100 Dollar für zwei Personen war uns dann doch zu teuer." Auch sonst erinnern sich die Schlattners an die USA als extrem kostspieliges Urlaubsland. "Ein Seidel Bier kostete ohne Trinkgeld 13 Euro, für ein Achterl Sauvignon Blanc waren es 15 Euro."

Auf San Francisco folgten elf Tage Hawaii, einer der Höhepunkte ihrer Reise. In Erinnerung blieben beeindruckende Sonnenuntergänge, gastfreundliche Menschen und durchwegs öffentliche Stände – auch in jenen Wohngegenden, wo die Reichen leben: "Davon kann man auf den Salzkammergut-Seen leider nur noch träumen", vergleicht der frühere Mittelschuldirektor in Sattledt. Unbedingt sehen mussten sie das Haus von Ex-Präsident Barack Obama, dem berühmtesten Hawaiianer. Ebenso übte man sich schwungvoll im landestypischen Hula-Tanz.

In San Francisco über die Golden Gate Bridge mit dem Rad Bild: privat

Die pazifische Inselgruppe stand auf ihrer Wunschliste ganz oben. Warum das, fragt man sich als Außenstehender: "Wenn du in Wimsbach senkrecht in die Erde bohrst, kommst du irgendwann in Hawaii heraus", sagt Alois halb im Scherz.

Weiter ging’s nach Tokio und dann nach Singapur. "Sehr sauber, eine gigantische Skyline. Den Reichtum kann man förmlich spüren." Erholung war auf den Malediven angesagt. Ein Wasserflugzeug brachte die beiden auf ein Insel-Resort, "wo man in 15 Minuten zu Fuß das Eiland umrunden konnte".

Weiße Strände und Zweisamkeit

Weiße Strände, türkisblaues Wasser und Zweisamkeit – Herz, was willst du mehr. Dass man nach 40 Jahren Ehe 42 Tage beinander pickt, ohne einmal gestritten zu haben, lässt auf eine glückliche Ehe schließen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, fügt Ex-Direktor Schlattner eine kleine Korrektur an: "Daheim geht’s nicht immer so harmonisch zu." Egal, aber die Weltreise der Schlattners war trotz des Ausbleibens von Fehden zumindest so spannend, dass auch andere daran teilhaben wollten. Mehrere Vorträge wurden absolviert. In Sattledt strömten über 100 Besucher ins Veranstaltungszentrum. Und was hat all das gekostet? "Pro Person 20.000 Euro für Flüge und Hotels", verrät Alois Schlattner und verspricht, in Zukunft bescheidener zu reisen: "Unseren Sommerurlaub verbringen wir in der Gegend um den Semmering."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Barack Obama Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.