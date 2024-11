Wenn drei Freunde gemeinsame Sache machen: Café und Bar mitten im Wohnstudio

Im ehemaligen Unimarkt am Marktplatz in Neumarkt im Hausruckkreis entsteht derzeit ein innovatives Konzept aus Einrichtungsstudio und Café-Bar. Hinter dem "Wohn(t)raum Neumarkt" stehen der Wendlinger Philipp Baumgartner (37), der seit sechs Jahren als Einrichtungsplaner und Interieur-Designer selbstständig ist und "Die Planbar" gegründet hat, sowie die beiden Brüder Daniel und Mario Humer aus Neukirchen am Walde, Betreiber der Biogewürzmanufaktur "Machtin’Hansl", die auch Biokaffee im Sortiment hat.

Eröffnung am 15. November

Aufsperren wird der neue Concept-Store am 15. November. Das Café ist dabei in den Ausstellungsbereich integriert. Kaffee und Snacks werden in der Ausstellungsküche zubereitet. Die Besucher sitzen auf Ausstellungsmöbeln. Außerdem kann man sich auch einfach kleine Snacks abholen. "So in dieser Form gibt es das noch nicht," sagt Philipp Baumgartner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er wolle damit auch Hemmschwellen abbauen, die so mancher potenzielle Kunde habe. "Viele Leute trauen sich nicht in ein Wohnstudio oder den Fachhandel, weil sie glauben, es sei zu teuer. Künftig können sie hier einen Kaffee trinken und sich das Ganze einfach einmal unverbindlich anschauen", sagt Baumgartner. Ob Studentenküche oder Küche um 50.000 Euro, es gebe für jede Lebensphase und jeden Geldbeutel das Passende.

Kennengelernt haben sich die drei mittlerweile besten Freunde über die Junge Wirtschaft im Bezirk Grieskirchen, der derzeit Philipp Baumgartner vorsteht. Sein Vorgänger in dieser Funktion war sein jetziger Geschäftspartner Daniel Humer. "Aufgrund von Platzmangel stand bei mir eine Vergrößerung an und ich habe Daniel gefragt, ob wir gemeinsam etwas machen", erzählt Baumgartner. Mittlerweile haben auch die Brüder ihren Firmensitz in Neumarkt und erfüllen sich ihren kleinen Traum von einem Café.

Die gemeinsame Adresse am Marktplatz 24 Bild: Linda Zechmeister

Gut frequentiertes Zentrum

Warum die Wahl auf Neumarkt fiel? "In Neumarkt ist der Marktplatz sehr gut frequentiert und ich mag den Flair, in einem Ort herinnen zu sein und nicht irgendwo am Rand in einem Einkaufscenter", sagt Baumgartner.

Regionalität spielt bei allen dreien eine große Rolle. Daniel und Mario Humer beziehen ihre Rohware nach Möglichkeit aus der Region und kreieren selbst ihre Gewürzmischungen. Baumgartner arbeitet mit regionalen Möbelherstellern wie Sedda oder der Tischlerei Pachner und Raumausstattern zusammen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger