Wenn der Schnee staubt: TVN Wels startet mit viel Elan in neue Skisaison

Der Welser TVN geht mit großen Erwartungen in die neue Skisaison. Im Vorjahr gewann der mitgliederstärkste Verein der Stadt die Teamwertung des Welscups. In den beiden Einzelwertungen hatte man gegen den Welser Skiklub das Nachsehen. "Es gibt Luft nach oben", betonen die TVN-Funktionäre.

Der Auftakt zur neuen Rennsaison startet am 4. und 5. Jänner mit zwei Parallel-Slaloms im Schüler-Nachwuchscup und im OÖ Kids Cup. Der von Obmann Bernhard Humer geleitete Verein stellt viele hoffnungsvolle Talente. Ob einer der junge Athleten eines Tages in Vincent Kriechmayrs Fußstapfen tritt? "Ruth Schweighofer hat die besten Voraussetzungen", betont TVN-Skiass Alexandra Zemsauer. Die zwölfjährige Tochter einer ehemaligen Welscup-Läuferin besucht die Ski-Mittelschule in Windischgarsten.

Die neue Skisaison steht auch im Zeichen des Weltcup-Comebacks in Hinterstoder. Der Heimverein von Kriechmayr drückt seinem Idol mit einer großen Fangemeinde am Weltcupwochenende (28. Februar bis 1. März) die Daumen. 15 TVN-Funktionäre stehen an der Rennstrecke als Helfer im Einsatz.

Das Welscupfinale auf der Höss wird am 21. und 22. März bestritten. Am 2. Februar veranstaltet der Verein auf gleicher Strecke die Naturfreunde-Landesmeisterschaft.

Hoher Altersschnitt bei Helfern

Der TVN zählt 1450 Mitglieder – nicht alle sind Rennsport-affin. Der Breitensport bildet im Verein eine tragende Säule. Von September bis Ostern wird Skigymnastik unterrichtet. Im Frühjahr finden Yoga-Kurse statt. Der Sommer ist mit mehr als 20 Bergtouren den Wanderern gewidmet. Höhepunkt ist die traditionelle August-Wanderwoche in Südtirol.

Beim Pressegespräch in der Welser Sparkasse thematisierte Obmannstellvertreter Manfred Hochhauser die Überaltunger im Funktionärsstab: "Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um nicht zu einem ,Silberpfeil-Verein’ zu verkommen." Obmann Humer betonte einmal mehr den Stellenwert des Ehrenamtes. Die Skivereine müssten mangels freiwilliger Helfer mehr kooperieren.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at