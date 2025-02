"Wenn am Samstag die Sirenen heulen, kommen die schlimmen Bilder zurück"

Den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor drei Jahren erlebte die Medizinerin Anna Pobiedonostseva in der Hauptstadt Kiew. Vor zweieinhalb Jahren entschied sich die 32-jährige Fachärztin für Urologie, ihre Heimat zu verlassen und in Oberösterreich neu anzufangen. Nach einer halbjährigen Tätigkeit im Klinikum Vöcklabruck arbeitete die Ukrainerin die vergangenen eineinhalb Jahre am Klinikum Wels-Grieskirchen.