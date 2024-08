Wendling feiert sein neues Kulturdorf

Für die kleine Wohngemeinde im Bezirk Grieskirchen war es ein Großprojekt: das neue Wendlinger "Kulturdorf" mitten im Ort für den Musikverein, die Theatergruppe und die Landjugend. Viele der 150 aktiven Vereinsmitglieder, aber auch andere Wendlinger haben sich eingebracht und 3500 freiwillige Arbeitsleistungen im Wert von rund 80.000 geleistet. Die Vereine mussten insgesamt 300.000 Euro an Finanzmitteln und Arbeitsleistungen selbst einbringen.

Noch ist nicht ganz abgerechnet, "aber der Kostenrahmen von 3,1 Millionen Euro kann eingehalten werden", sagt Bürgermeister Christian Perndorfer (VP). Rund ein Viertel der Baukosten tragen die Gemeinde und Vereine, der Löwenanteil kommt über Fördermittel des Landes.

Überdachte Freiluftbühne

Errichtet wurden auch eine Freiluftbühne und ein Veranstaltungsplatz, der bereits mehrfach genützt wurde, etwa für das Erntedankfest, das Kirtagskonzert des Musikvereins oder für das Kindergartenabschlussfest im Juli.

Als Dachorganisation für die drei Vereine wurde ein eigener Kulturverein gegründet. "Hintergrund ist, dass die Vereine sich koordinieren und gemeinsame Veranstaltungen machen. Auch die Betriebskosten, die von der Gemeinde vorgeschrieben werden müssen, werden über den Kulturverein finanziert", sagt Perndorfer. Dieser will über die Veranstaltungen die Betriebskosten decken. Gelingt das nicht, müssen die drei Vereine nach einem bestimmten Prozentschlüssel Zahlungen an den Kulturverein leisten.

Gefeiert wird die Eröffnung von 30. August bis 1. September. Am Freitag startet um 9 Uhr der Bezirkswandertag des Seniorenbundes beim Kulturdorf, um 18 Uhr werden die Gastkapellen empfangen, im Festzelt spielt die Blaskapelle "Karambolage". Am Samstag findet um 19.30 Uhr ein Festakt mit den Landjugendgruppen und anschließend eine Party mit DJ und PS.Reloaded statt. Am Sonntag wird das Kulturdorf samt Frühschoppen eingeweiht.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels