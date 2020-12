Weltweit im Einsatz bei brenzligen Situationen

Der Großteil der Textilunternehmen in Österreich ist in den vergangenen Jahrzehnten vom Markt verschwunden angesichts der Massenproduktion in vielen Billiglohnländern. Eine der Ausnahmen ist Eska. Seit 1912 fertigt das Thalheimer Traditionsunternehmen Handschuhe, die Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute aus der ganzen Welt schützen. Hergestellt werden auch Wintersport- und Motorradhandschuhe sowie elegante Lederhandschuhe. Die Exportquote beträgt mehr als 90 Prozent.