Weltcup in Hinzenbach als Generalprobe für die WM

HINZENBACH. Am kommenden Wochenende gastiert die Weltelite des Damen-Sprunglaufs im Eferdinger Landl.

Auch die Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger springt in Hinzenbach. Bild: (UVB HB)

Der Nordische Skiweltcup macht von 1. bis 3. Februar im Eferdinger Landl Station: In der Energie-AG-Arena in Hinzenbach finden zwei Bewerbe im Damen-Sprunglauf statt. Das ist für die Weltelite auch ein wichtiger Testlauf für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die von 19. Februar bis 3. März in Seefeld (Tirol) stattfinden wird.

Aus heimischer Sicht sind die Karten nicht schlecht, dass eine Athletin des ÖSV bei dem "Heimspiel" ganz oben auf dem Podest stehen wird. Daniela Iraschko-Stolz aus dem steirischen Eisenerz kommt mit zwei Siegen im Gepäck von Bewerben in Japan nach Hinzenbach. Im Mannschaftsbewerb eroberten Sportlerinnen des rot-weiß-roten Teams einen zweiten Platz.

Mit Iraschko-Stolz stehen auch Chiara Hölzl aus Schwarzach (Salzburg) und die Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger am Bakken. Sie hoffen auf den Besuch vieler Fans.

Das Skisprung-Spektakel startet Freitag, 1. Februar, mit dem offiziellen Training um 12 Uhr, zwei Stunden später beginnt die Qualifikation. Die beiden Weltcup-Bewerbe mit zwei Durchgängen finden Samstag und Sonntag statt: Beginn: jeweils 14.15 Uhr. Siegerehrung des ersten Wettkampfes ist Samstag, 19.45 Uhr, des zweiten am Sonntag um 15.45 Uhr.

Charity-Wettstreit für Müller

Die Union Hinzenbach als Gastgeber organisiert neben einer Après-Ski-Party (Samstag, ab 16 Uhr im Festzelt) auch einen Charity-Sprungwettbewerb (Samstag, 17 Uhr) für den 2016 auf dem Kulm schwer gestürzten Lukas Müller. Jeder kann mitmachen: Es geht bei dem Wettstreit an der Zehn-Meter-Schanze nicht um Höchstweite, sondern um die Gleichmäßigkeit und wie man sich selbst einschätzt.

Alle Informationen und Kartenverkauf auf www.schiclub.at

