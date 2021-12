Welserinnen bezwingen Meister

Im Match gegen Meister Seekirchen kann sich der FSC Wels 08 mit 3:1 durchsetzen. Gegen Gastgeber Freistadt mussten die Messestädterinnen danach allerdings eine 1:3-Niederlage einstecken. "Dennoch können wir nach den ersten beiden Runden zufrieden sein. Wir werden uns aber nicht ausruhen, sondern weiter an unserer Konstanz arbeiten", sagt Abwehrspielerin Carmen Freynschlag.

Bei den beiden nächsten Heimspielen in Wels (Samstag, 12 Uhr, in der Sporthalle Pernau) sollen die nächsten Punkte her. Die Messestädterinnen treffen auf die Gegnerinnen aus Wolkersdorf/Neusiedl und Linz/Urfahr.