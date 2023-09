Welserin von Ex-Freund gestoßen und schwer verletzt

Der 40-Jährige hatte am Samstagnachmittag seine ehemalige Partnerin so heftig gestoßen, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt. Schon einige Tage zuvor hatte der mit Mann die 49-Jährige mit dem Umbringen bedroht, dabei hielt er ein Messer in der Hand. Gegen den Iraner liegt ein Waffenverbot vor.

Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Ein Drogenschnelltest brachte ein positives Ergebnis.

