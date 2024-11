Welserin räumte bei Quiz im deutschen Fernsehen ab

In der beliebten Sat1-Fernsehsendung hat sie ihr rasches Denkvermögen unter Beweis gestellt und sich gegen 99 Mitbewerber durchgesetzt. "Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben, so eine TV-Aufzeichnung ist eine sehr surreale Situation. Ein bisschen stolz bin ich aber schon", sagt Schallauer, die in Wels als Gesundheitstrainerin arbeitet und Expertin für Weitwandern ist.

Die Folge, in der Schallauer dabei war, wurde bereits im Juni aufgezeichnet, aber erst diese Woche ausgestrahlt. Vertraglich hatte die Welserin sich verpflichtet, niemandem etwas zu sagen. "Nur meine Mama hat es gewusst, sie war im Studio dabei", sagt Schallauer.

Wie viele Kerzen auf der Torte?

In der Quizshow haben die Teilnehmer pro Frage 30 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Die Fragen werden vorab getestet: In der ersten Runde wird eine Frage gestellt, die in einer Umfrage 90 Prozent der Befragten beantworten konnten. Von da an geht es in Fünf-Prozent-Schritten weiter. Die Teilnehmer scheiden nach und nach aus.

Schallauer schaffte es bis in die letzte Runde und beantwortete als einzige Teilnehmerin eine Frage richtig, die nur ein Prozent der Befragten schafften: Auf der obersten Schicht einer Torte mit vier Schichten sind zwei Kerzen. Auf jeder folgenden Schicht sind doppelt so viele Kerzen wie auf der vorhergehenden – wie viele Kerzen sind insgesamt auf der Torte? "Meine Stärke war schon in der Schule, dass ich sowohl Mathematik als auch Deutsch sehr gerne mag. Und ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, das hat in diesem Fall sehr geholfen", sagt Schallauer.

Die Idee, dass Schallauer an der Quizshow teilnehmen könnte, habe ihre Mutter gehabt. "Wir schauen jede Woche zu und ich hatte immer viele Fragen richtig. Aber wenn man wirklich teilnimmt und es sozusagen um etwas geht, ist es schon um einiges schwieriger", sagt die Welserin. Auch sie selbst habe die Aufzeichnung am Donnerstag zum ersten Mal gesehen. "Ich muss mich wirklich sehr konzentriert haben. An die ersten vier Fragen habe ich mich gar nicht mehr erinnert, als ich mir die Folge angeschaut habe", erzählt Schallauer.

Das ansehnliche Preisgeld will sie nutzen, um verschiedenen Projekten nachzugehen. "Ich genieße es sehr, selbstständig zu sein. Jetzt würde ich gerne ein paar kreative Projekte umsetzen", sagt Schallauer. Sie habe zum Beispiel eine Idee für ein Buch. "Und ich würde auch schon seit Längerem gerne einmal eine Fotoausstellung machen", erzählt Schallauer.

