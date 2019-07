Welserin ging mit Feile auf Kontrahenten los

Eine 44-jährige Welserin hatte zuerst einen 30-Jährigen und später einen Polizeibeamten mit einem Multifunktionswerkzeug inklusive herausgeklappter Feile bedroht. Erst durch einen Fußstoß ließ sie die vermeintliche Waffe fallen.

Zu der Auseinandersetzung, die in einer Festnahme gipfelte, war es gegen 21 Uhr vor einem Lokal in der Stelzhamerstraße gekommen. Dabei soll die Frau laut Aussage des Opfers "ohne Grund" auf einen 30-Jährigen losgegangen sein und ihm mit dem vorgehaltenen Werkzeug gedroht haben, ihn umzubringen. Sie habe mit der herausgeklappten Feile auch mehrmals in Richtung seines Genitalbereiches geschnappt, so der 30-Jährige gegenüber der Polizei.

Polizeibeamten bedroht

Eine Polizeistreife bemerkte die Streiterei und schritt ein. Mit gezogener Dienstwaffe wurde die 44-Jährige aufgefordert, den Gegenstand fallen zu lassen. Weil die Welserin weiterhin mit der Feile hantierte und sich damit in Richtung eines Polizisten bewegte, versetzte dieser der Welserin einen Fußstoß – laut Polizei "um nicht von der Schusswaffe Gebrauch machen zu müssen" – und traf sie dabei im Bereich der Hüfte. Daraufhin ließ sie den Gegenstand fallen.

Die Frau, die ebenso wie ihr Kontrahent unverletzt blieb, wurde zur Polizeiinspektion gebracht. Eine Einvernahme konnte bislang nicht durchgeführt werden, teilte die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.