Welser würgte zweimal seine Frau – verhaftet

Gegen 2 Uhr in der Nacht soll der Mann seine gleichaltrige Ehefrau in Wels beim Mühlbach mit beiden Händen am Hals gepackt und für mehrere Sekunden gewürgt haben. Danach ließ er zunächst von ihr ab, berichtete die Polizei am Silvesterabend. Laut Angaben der Frau wollte sie daraufhin weglaufen, woraufhin ihr ihr Mann aber nachlief, sie packte und wieder mit beiden Händen würgte. Daraufhin ließ er endgültig von seiner Frau ab und flüchtete selbst in seine Wohnung. Die Polizei nahm den Mann dort mit Unterstützung der Spezialeinheit EKO Cobra fest. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. "Weitere Erhebungen werden geführt", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

