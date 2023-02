Welser Wirtegipfel: Aus zwei wird nun eine Veranstaltung

So heißt es in der Aussendung des Welser Magistrats. Der einzige Wirtegipfel soll am Dienstag, 7. März, um 17 Uhr stattfinden. Geplant ist, dass das Stadtmarketing die Strategie der nächsten Jahre erläutert und die Wirtschaftskammer ihre Position darstellt. Danach soll eine offene Diskussion mit den Anwesenden stattfinden. "Es geht darum, die beste Lösung für die Stadt zu finden", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). "Wir wollen den Gipfel nutzen, um konstruktiv zu diskutieren", sagt WKO-Wels-Obmann Franz Edlbauer.

