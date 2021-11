Welser Weihnachtswelt mit robustem Schutzschild gegen die Corona-Gefahr

Nach den aktuellen Covid-19-Verordnungen steht der Welser Weihnachtswelt, Stand heute, nichts im Weg. Was aber angesichts steigender Inzidenzzahlen in zwei Wochen sein wird, bleibt völlig ungewiss.

Dennoch hat man sich seitens der Stadt entschlossen, alle Vorbereitungen für die Eröffnung am 19. November zu treffen. "Ob wir alle Auflagen erfüllen können, ist noch offen. Das wirtschaftliche Risiko ist erheblich. Wir versuchen es trotzdem", betonte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) beim gestrigen Pressegespräch.

Mit einem sogenannten Schutzengel-Zertifikat soll für die Besucher größtmögliche Sicherheit geboten werden. Dazu gehören Desinfektionsmittel mit Zimtgeruch, ein durch Plexiglas abgeschirmtes Personal an den jeweiligen Ständen und ein 3- oder 2,5- bzw. 2G-Nachweis. Genaueres wird man am 19. November wissen. Registrierte und getestete Besucher werden den Weihnachtsmarkt mit Bändern besuchen können. Die Ausgabe der Bänder erfolgt an mehreren Orten. Vor dem Büro des Tourismusverbandes am Stadtplatz wird dafür eine eigene Hütte aufgestellt.

Jungreithmair (v. l.), Oberndorfer, Raggl-Mühlberger, Rabl, Wanik sind guter Dinge. Bild: Wels Marketing

Neu ist heuer der Familienzauber am Minoritenplatz, wo es Kontrollen geben wird. Das große Kinderkarussell und der Kinderzug werden übersiedeln. Nach der umfangreichen Neugestaltung steht der Pollheimerpark als wesentlicher Fixpunkt der Weihnachtswelt nicht mehr zur Verfügung. Die Parklandschaft ist aber Teil des Lichterpfades, der auch kommen soll, wenn die Regierung einen neuerlichen Lockdown verordnet. Wie berichtet, besteht die neue Attraktion der Weihnachtswelt aus 70 Kilometern Lichterketten, 100.000 Kristallen und 14 beleuchteten Großfiguren. Während der Lichterpfad neue Eindrücke bietet, trifft man im Gösser Biergarten Advent von Jörg Wanik auf das gewohnte Angebot aus Kunsthandwerk und Kulinarik.

Um die Beschicker wirtschaftlich abzusichern, entfallen bei weiteren Verschärfungen die Standgebühren. "Den Mehraufwand zahlt dann nicht die Christkindl GmbH, sondern das Stadtmarketing", legt sich Rabl fest.

Im Falle eines Lockdowns würde der wirtschaftliche Abgang rund 100.000 Euro betragen, rechnet Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair vor. Zugleich lobt er die Bereitschaft aller Beteiligten, an einem Strang zu ziehen.

Für Martin Oberndorfer war es gestern der erste öffentliche Auftritt als zuständiger VP-Wirtschaftsstadtrat. Die Hartnäckigkeit bei den Vorbereitungen begründete er damit, dass Familien und Freunden dort eine perfekte Möglichkeit geboten werde, rauszukommen und gemeinsam im Freien etwas zu erleben. (fam)