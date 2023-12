Welser Weihnachtswelt geht ins Finale

Noch eine Woche lang herrscht unter dem sanften Blick des Riesen-Christkinds festlicher Trubel auf dem Welser Stadtplatz: Die Weihnachtswelt geht ins Finale, bis einschließlich 24. Dezember haben die Stände geöffnet.

Die Betreiber ziehen bei einem kleinen Rundgang im Gespräch mit der Welser Zeitung positive Bilanz: "Die Leute sind froh, dass der Pollheimerpark wieder dabei ist, das merken wir", sagt Daniel von Call von der Konditorei Trenovski. Das Familienunternehmen ist seit 60 Jahren auf dem Markt vertreten, von Call betreibt einen kleineren Stand am Stadtplatz und einen größeren im Park.

Dieser bilde ein Bindeglied auf der Runde vom Stadtplatz zum Gösser Advent. "Das ist ein schöner Spaziergang, die Beleuchtung ist sehr stimmungsvoll. Das kommt gut an", sagt der Standler. Wenn das Wetter passt, sei der Andrang laut von Call sehr gut: "Es könnte im Park von uns aus gerne noch mehr Stände geben, aber wir sind insgesamt sehr zufrieden."

Auch der Würstelstand der Familie Stieger am Stadtplatz ist in Wels seit Jahrzehnten ein Fixpunkt zur Adventzeit. Seit 1954 versorgt das Familienunternehmen die Besucher mit Bratwürsteln, Bosna und Co. "Heuer ist ein gutes Jahr, die Leute sind in Stimmung, das macht diesen Job so lustig", sagt Christian Stieger, der den Stand vor drei Jahren mit seiner Frau Bianca übernommen hat.

800.000 Besucher?

Hochzufrieden zeigt sich auch Stadtmarketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair: "Der Pollheimerpark ist beliebt. Die Strategie, auf Beleuchtung zu setzen und die Schönheit des Parks zur Geltung zu bringen, geht auf." Er habe viele positive Rückmeldungen zur wiederhergestellten "Weihnachtsmeile" erhalten. Das Wetter habe zwar vor allem an den Wochenenden nicht immer mitgespielt. "Die Umsätze stimmen aber, das merken wir auch an den Ständen, die wir selbst betreiben." Das Ziel, die 800.000-Besucher-Marke zu knacken, halte er auch heuer für realistisch.

Wie bei allen Veranstaltungen der Innenstadt sei das Ziel der Weihnachtswelt, auch Kunden für die rund 300 dort ansässigen Geschäfte und Gastronomiebetriebe anzulocken. "Die Stadt ist ja mehr als nur eine Kulisse – wer das Flair beim Bummeln auch langfristig genießen will, kann es am besten unterstützen, indem er in unseren Geschäften einkaufen geht und nicht im Internet bestellt", richtet Jungreithmair einen Appell an die Besucher.

Gleichzeitig bedankt der Stadtmarketing-Wels-Chef sich bei allen Akteuren: "Dass wir unsere Innenstadt so toll inszenieren können, verdanken wir den Menschen mit ehrlichen Emotionen, die hier zugange sind. Andere Städte beneiden Wels um dieses wertvolle Gut."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer