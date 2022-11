Welser waren im Vorjahr nur drei Minuten ohne Strom

"Unser Stromnetz zählt bei der Versorgungssicherheit nicht nur zu den besten in Österreich, sondern sogar in ganz Europa", sagt eww-Vorstand Wolfgang Nöstlinger. Es werde laufend in das Stromnetz investiert. Wichtige Ausfallsicherheit ist, dass Wels Strom als einer der ersten Versorger überhaupt alle Stromleitungen ins Erdreich verlegt hat. "Das Nieder- und Mittelspannungsnetz der Stadt sind zu 100 Prozent verkabelt. Da ist sehr vorausschauend agiert worden", sagt Nöstlinger. Wetterkapriolen können dem Welser Stromnetz jedenfalls nichts anhaben.

Stromproduktion, Stromnetz und Betrieb seien mehrfach abgesichert. "Bei Störungen können wir durch Ringsysteme blitzschnell umschalten."

Der Maximalwert für die sogenannte kundenbezogene Nichtverfügbarkeit darf in Österreich 170 Minuten im Jahr betragen. Im österreichweiten Durchschnitt lag dieser Wert in den vergangenen zehn Jahren zwischen 37,06 (2021) und 49,62 Minuten (2014). Im Welser Stromnetz liegt der Wert in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 2,89 Minuten im Jahr.

Während ein Stromausfall meist lokal begrenzt ist und binnen kurzer Zeit wieder behoben werden kann, ist ein Blackout ein großflächiges Ereignis, das viele Netze zusammenbrechen lässt und länger dauert. Trotz der extrem hohen Ausfallsicherheit gebe es auch in Wels keine 100-prozentige Versorgungsgarantie, betont Nöstlinger. Wer rund um die Uhr auf Stromversorgung angewiesen sei, müsse eigenverantwortlich vorsorgen.