Welser war fast 20 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Verkehrskontrolle in Wels

Der Autofahrer war am Sonntag gegen 9.30 Uhr im Stadtgebiet von Wels aufgehalten worden. Dabei wies sich der 57-Jährige mit seinem alten, österreichischen Papierführerschein aus. Bei der Prüfung im Zentralen Register seien Unstimmigkeiten betreffend der Gültigkeit der Klasse B aufgetreten, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Es stellte sich heraus, dass der Mann seit November 2003, also fast 20 Jahre lang, ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Seine Lenkberechtigung sei damals erloschen. Der 57-Jährige wird angezeigt.

