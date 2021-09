"Es bleiben viele Fragen offen", sagte der wiedergewählte Bürgermeister schon vor Bekanntgabe des endgültigen Wahlausgangs. Wahlsieger Andreas Rabl hatte wohl schon eine Vorahnung, was auf ihn in den nächsten Wochen zukommen würde. Mit 45,97 Prozent schaffte seine Partei ein für die FPÖ historisch gutes Wahlergebnis. Am Sonntagabend wurde der Bürgermeister vor dem Gösser-Bräu frenetisch in Empfang genommen.