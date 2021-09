Welser Volksfest: Rekordzahl nach oben korrigiert

Mit insgesamt 25.000 Besuchern rechnete Messedirektor Robert Schneider am letzten Tag des Welser Volksfestes. Nach Auswertung der Registrierungen hat man die Rekordzahl inzwischen nach oben korrigiert: "Wir hatten an dreieinhalb Tagen mehr als 30.000 Besucher auf dem Volksfestgelände", freut sich der Messechef.

Bei den Schaustellern hinterließ der Besucherandrang einen bleibenden Eindruck: "Es ist zugegangen wie vor 30 Jahren. Trotz der Menschenmassen ist alles sehr friedlich verlaufen. Die Leute waren sichtlich hungrig nach der Volksfest-Gaudi", bilanziert Ludwig Rieger. Profitiert habe man in Wels auch von der Absage des Urfahraner Marktes: "Wir hatten auffällig viele Besucher aus dem Linzer Raum", schildert Rieger. Ebenso überrascht vom gewaltigen Andrang zeigte sich der neue Festwirt Ludwig Kleinlehner: "Wir haben von Donnerstag bis Sonntag 8000 Maß Bier ausgeschenkt", berichtet der Niederösterreicher. Sein kurzfristiges Einspringen für den an Covid-19 erkrankten Festwirt-Vorgänger Franz Edlinger blieb somit nicht unbelohnt. Bei den zwei geplanten Volksfesten im nächsten Jahr will Kleinlehner aufgrund der gesammelten Erfahrungswerte das Angebot weiter schärfen: "Tagsüber hat mir das Publikum gefehlt, das den Küchenumsatz ankurbelt. Künftig will ich auch Besucher ab 35 ins Zelt locken." Am Abend wurde das Zelt von einer vorwiegend Party feiernden Jugend bevölkert. (fam)