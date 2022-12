Welser Unterstützungspaket: Anträge ab 9. Jänner

Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt in Form von Wels Cards. (Symbolbild)

Der Welser Gemeinderat beschloss Mitte Dezember ein Unterstützungspaket für die Welser Bevölkerung. Damit sollen jene, die durch die steigenden Lebenshaltungskosten besonders betroffen sind, durch finanzielle Zuschüsse unterstützt werden. Im neuen Jahr kann man Anträge stellen.

Die Gesamtdotierung des Pakets liegt bei rund 2,3 Millionen Euro. Es beinhaltet die Kostenübernahme der Elternbeiträge in der Kinderbetreuung und in den Ganztagsschulen für jeweils zwei Monate und den Ersatz für die Kostenbeiträge bei der mobilen Betreuung und Pflege für einen Monat.

Wesentlicher Bestandteil des Unterstützungspakets sind auch Einmalzahlungen in Form von Wels Cards. Anspruchsberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger, EU- und EWR- Bürger, die seit mindestens einem Jahr vor der Antragstellung ihren Hauptwohnsitz ununterbrochen in der Stadt Wels hatten, sowie alle Drittstaatsangehörigen, die seit zehn Jahren in Wels leben. Die folgenden Netto-Einkommensgrenzen (pro Haushalt) dürfen nicht überschritten werden: Alleinstehende 1800 Euro, Ehepartner/Lebensgefährten 2600 Euro. Pro Kind erhöhen sich diese Grenzen um 120 Euro.

Direktzahlungen und Wels Card

Die Subvention beträgt 100 Euro für die antragstellende Person und jeweils 50 Euro für den im Haushalt lebenden Partner und für jede weitere unterhaltsberechtigte minderjährige Person. Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt in Form von Wels Cards. Alle anspruchsberechtigten Personen erhalten Ende Jänner oder Ende Februar 2023 ein Schreiben. Mit diesem kann die Wels Card dann abgeholt werden. Neben den Partnerbetrieben kann die Card auch im eww-Kundencenter, im SOMA-Markt sowie bei der OÖ Tafel in Wels eingelöst werden.

Anträge werden von Montag, 9. Jänner, bis einschließlich Freitag, 3. März, zwischen 8 und 12 Uhr im Amtsgebäude Greif (Rainerstraße 2) entgegengenommen. Die Anträge auf Gewährung des Unterstützungspakets können auch via E-Mail unter unterstuetzungspaket@wels.gv.at oder per Post eingebracht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper