Welser Turnverein in Egg erfolgreich

Sebastian Lehner, Leon Grömer, Felician Huemer, Michael Luttinger, Timo Dobetsberger sowie Helene Holter traten in verschiedenen Altersklassen als Einzelstarter an. Michael Luttinger (11.) und Timo Dobetsberger (13.) gelang mit dem Team Oberösterreich hinter Vorarlberg, Tirol und Niederösterreich der vierte Platz. In der stark besetzten Jugendstufe 1 ging Sebastian Lehner für den WTV an den Start. Nach einem sehr erfolgreichen Wettkampfjahr – Staatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse der Junioren, OÖ. Landesmeister und Silber beim Kärnten-Cup – machte Lehner auch bei den Jugendmeisterschaften eine sehr gute Figur und holte sich die Bronzemedaille hinter Jeremy Balasz vom Olympiazentrum Innsbruck und Michael Miggitsch vom Leistungszentrum Klagenfurt. Mit dem Team OÖ turnte Lehner noch zu Silber. Helene Holter vom WTV landete bei ihren ersten Jugendstaatsmeisterschaften als Einzelstarterin gegen eine sehr starke Konkurrenz auf dem beachtlichen 38. Rang.